Son Haberler

Yerel Sopalı, kürekli, tüfekli Konya meydan savaşı!
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sopalı, kürekli, tüfekli Konya meydan savaşı!

Konya'da bir iş yerine gelen çoğu çocuk yaştakilerden oluşan bir grubun, iş yeri sahibi iki kardeş ile sopa, kürek ve tüfekle meydan savaşını andıran kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi sanayi bölgesinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Ferhat Karaman ve ağabeyi 24 yaşındaki Sami Karaman, arkadaşları ile bir parkta otururken yaşları küçük bir grubun tartışıp, kavga ettiğini fark etti. Bunun üzerine kardeşler ve arkadaşları, kavga eden çocukları ayırmak istedi. Bu sırada kavga eden grup ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, daha sonra çocuklardan M.Ö.Y., durumu babasına anlattı.

BABA MAHALLEYİ TOPLAYIP DÜKKANI BASTI

Çocuğunun anlattıklarının ardından babası yanına çocukları ve başka kişileri alıp, Ferhat ve Sami Karaman kardeşlerin sanayide bulunan iş yerine geldi. İş yerine gelen grup, Ferhat Karaman ve Sami Karaman'a bıçak, sopa ve kürekle saldırdı. İki kardeş burada bacaklarından bıçaklanarak yaralanmasının ardından darp edildi. Kavga sırasında Ç.B. isimli bir kişi ise pompalı tüfekle havaya ateş açarak 2 kardeşi tehdit etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası 2 kardeş karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası 5'i yaşı küçük 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.

