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Sony'den cep telefonu kameralarında devrim gibi yenilik!

Teknoloji devi Sony cep telefonları için 0.8 μm seviyesindeki en küçük piksel boyutuyla 48 MP fotoğraf çekebilmeyi mümkün kılan bir sensör geliştirerek yeni bir çağ başlattı.

24 Temmuz 2018 Salı 12:47
Sony'den cep telefonu kameralarında devrim gibi yenilik!

Akıllı telefon pazarında rakipleriyle mücadelesini sürdürse de Sony, kamera sensörü konusunda liderliğini koruyor. Şirketin son dizaynı IMX586, görüntü kalitesinde inanılmaz bir sıçrama yaparak 48 megapiksellik (8000 x 6000) fotoğraf çekebilmeyi mümkün hale getirdi. Ancak daha fazla megapikselin daha iyi görüntü kalitesi demek olmadığı günümüzde Sony, bu sensörü aynı zamanda bugüne kadarki en küçük piksel boyutu olan 0.8 mikrometreye düşürdü.

Daha da önemlisi IMX586 sensörü, her 2x2 pikselin aynı rengi taşıdığı dörtlü bayer renk filtresini kullanıyor. Özellikle ışığın az olduğu ortamlarda büyük fayda sağlayacak olan bu durumda dört bitişik piksel aynı renkten oluşuyor ve daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

Sonuç olarak daha büyük görüntü kalitesinde daha detaylı pikseller sunan IMX586 kamera sensörü, akıllı telefonların kameralarını nesil atlatacak. Henüz hangi cihazlarda kullanılacağı bilinmese de Sony, önümüzdeki Eylül ayında ilk sevkiyatlara başlayacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:47
  1. Sony
  2. cep telefonu kamerası
  3. IMX586 sensörü
  4. akıllı telefonlar

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