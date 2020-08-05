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Teknoloji

Sony Playstation'ın yayın tarihi belli oldu

Son zamanlarda merakla beklenen Playstation'ın State of Play adlı yayının tarihi belli oldu. Playstation'un State of Play yayını ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:27:00 - 2020-08-05 10:43:49
Sony Playstation'ın yayın tarihi belli oldu

Konsol oyunları özellikle salgın sonrası çekiciliğini arttırmış durumda. Birçok oyun yayın platformu insanların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli yayınlar yapıyor. İzleyiciler yayına olabiliyor hata bağış karşılığında yayıncılar ile konuşabiliyor. Şimdi ise Sony Playstation'un merakla beklenen yayını State of Play'in yayın tarihi belli oldu .

Microsoft İnside Box ile  yeniliklerini kullanıcıları ile paylarşırken, bunu muvadili Sony tarafında State of Play oluyor.

Sony'den yapılan açıklamaya göre, yayında Playstation 5 oyunları konusunda yeni gelişmeler aktarılacak ve 40 dakikalık bir yayın olacak. Çok sayıda yeni oyun görüntüsünün yanı sıra oyunlarda yapılan güncellemelerden bahsedilecek.

Bir başka bilgiye göre Sony Playstation 5'in donanımların fiyatı, ön sipariş ve çıkış tarihi gibi herhangi bir bilgi paylaşılmayacağı şimdiden vurgulanıyor.

State of Play yayını 6 Ağustos günü Türkiye saati ile 23:00’da Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecek.

 

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