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Sonunda yakalandı! Genç kadına küfür yağdırıp dövmeye kalkışmıştı

Ankara'da bindiği dolmuşta tartıştığı kadına küfürler edip ve dövmeye kalkışan ve sosyal medyada büyük tepki çeken İzzet A., polis tarafından yakalandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:04
Sonunda yakalandı! Genç kadına küfür yağdırıp dövmeye kalkışmıştı

Olay, 30 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan dolmuş içerisinde seyahat eden Nazan B. ile İzzet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası İzzet A., genç kadına küfürler edip, fiziksel saldırıda bulundu. Nazan B., yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı. Nazan B., bu kişi hakkında daha sonra suç duyurusunda bulundu.

Cezaevine gönderildi

Yaşanan olay sonrası gasp büro amirliği ekipleri İzzet A.'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında, İzzet A.'nın bulunabileceği adres ve yerler sık sık kontrol edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde İzzet A., önceki akşam Ufuktepe Osmangazi Caddesi'nde polis tarafından yakalandı. GBT sorgusunda, İzzet A.'nın 'hakaret, 'basit yaralama ve yaralama'suçlarından 4 ayrı hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İzzet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:04
  1. Ufuktepe Osmangazi Caddesi
  2. Ankara Valiliği
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü

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  • meçulmeçul13 dk önce
    YA KURAN YASALARINI UYGULASA DEVLET VALLA MUMA DÖNER BU MİLLET FERAHA ERER MAZLUM GARİBAN.....KISASA KISAS DEVLET BUNU YAPAMIYORSA HALKA OY KULLANMA HAKKI SUNSUN ONDAN SONRA ALLAHI YASASI BAK NASIL İŞLİYOR Bİ BAKSINLAR....
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