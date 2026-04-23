Sonunda oldu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı onaylandı

Kanuna göre, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Kanunla kadın memur ve çalışanların doğum izinleri de 24 haftaya çıkartıldı. Kadınlar, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni kullanacak. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun uygun olduğunu belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilecek.