Sonunda oldu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı onaylandı
Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanuna göre, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Kanunla kadın memur ve çalışanların doğum izinleri de 24 haftaya çıkartıldı. Kadınlar, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni kullanacak. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun uygun olduğunu belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilecek.
Sosyal medyanın yeni gözdesi: Küçük "imam" kardeşine namazı böyle öğretti! İzleyen bir daha izliyor
Hakan Fidan’dan sosyal medyayı sallayan cevaplar! Dışişleri mi, MİT mi? Hakan Fidan gençlerin "terleten" sorularına ne yanıt verdi?
