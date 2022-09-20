Sonunda bu da oldu! Rekabette ilginç detay...

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Fransa Ligue1'de PSG, Lyon'un konuğu olduğu mücadeleden Lionel Messi'nin golüyle 1- 0 galip ayrıldı. Messi, bu sezon 11 karşılaşmada 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.

35 yaşındaki süperstar, 672 golle Cristiano Ronaldo'yu (671 ) geçerek, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu.

Bu sezon yeniden parladı

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan dünya futbolunu sarsan bir hamleyle ayrılarak, PSG'nin yolunu tutan Messi, ilk sezonunda eleştirilerin odağında yer almıştı. Ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar futboluyla alkışları topladı.

Arjantinli oyuncunun kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kazanma hayali olduğu biliniyor.