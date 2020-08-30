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Gündem Sonunda ABD de Hafter’den desteğini çekti! Sıra Yunanistan'da...
Gündem

Sonunda ABD de Hafter’den desteğini çekti! Sıra Yunanistan'da...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Libya Büyükelçiliği’nden yayınlanan resmi mesajla darbeci Hafter’den ABD’nin desteğinin çekildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:12:00 -
Sonunda ABD de Hafter’den desteğini çekti! Sıra Yunanistan'da...

Türkiye’nin Libya Meşru Hükümeti’ne verdiği destekle darbeci katil Hafter’e bir darbede ABD’den geldi.

Popülaritesi azalan Hafter’den desteğini çeken son ülke ABD oldu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakan’ı Sarrac’a ve İçişleri Bakanı Ferhi Başağa’ya teşekkür edildi. Büyükelçilik, teşekkürün ardından “ABD hukuk devletinden yanadır” açıklaması yaptı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BM nezdinde tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, “ABD hukuk devletinden yanadır”

Darbeci Hafter desteklerin çekilmesi ile birlikte İsrail’in elinde kaldı.

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Yorumlar

alo

peki ya amerikan kopegi sisi misiri, zayedli abu dabi(bae), yunan ve israil???? yemezler
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Bır Garip

Desteğini sarraçca darbe yapmaya çalışanlara verir hafter artı sarraçca darbe yapmaya çalışanlar fark yok haınlık ve Türkiye düşmanlığı
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