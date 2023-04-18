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Gündem Sonuçlar açıklandı! Öğretmen adaylarına müjde
Gündem

Sonuçlar açıklandı! Öğretmen adaylarına müjde

Yeniakit Publisher
2023-04-18 16:59:00 -
Sonuçlar açıklandı! Öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adayların, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adayların, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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