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Gündem Sonuc OSYM KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları
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Sonuc OSYM KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları

Son dakika haberi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli personel alım sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre, ÖSYM KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:58:00 - 2020-12-15 15:59:26
Sonuc OSYM KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçlarının açıklandığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şu açıklamayı yaptı. 1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

 

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sonuçları için tıklayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıklamıştı.

 

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