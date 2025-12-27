Sönmez, Seçim Yenilemede Anayasanın 116. Maddesi Esas Alınmalı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan Cumhurbaşkanlığına ilişkin hükümler, devlet yönetiminde istikrar ve milli iradenin güçlendirilmesi açısından önemli bir güvence sunmaya devam ediyor. Özellikle 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte getirilen seçimlerin yenilenmesine ilişkin düzenlemeler, demokratik meşruiyeti önceleyen bir denge mekanizması olarak değerlendiriliyor. Anayasa’nın 101. maddesi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçileceğini ve görev süresinin beş yıl olduğunu açık bir şekilde hükme bağlarken, iki dönem sınırıyla da görev süresine ilişkin temel çerçeveyi çiziyor. Bu madde, demokratik sistemin şeffaflığı ve öngörülebilirliği açısından anayasal güvence niteliği taşıyor.

ADAYLIK YOLU AÇIK

Buna ek olarak 116. maddede yer alan “seçimlerin yenilenmesi” düzenlemesi ise, olağanüstü siyasi durumlarda millet iradesinin yeniden sandığa yansıtılmasını mümkün kılan tamamlayıcı bir hüküm olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri yenileme kararı alması hâlinde yeniden adaylık yolunun açılması, anayasa hukukçularınca milletin takdirini esas alan demokratik bir esneklik olarak yorumlanıyor.

ADAY OLABİLİR

Konuyla ilgili açılamalarda bulunan. Araştırmacı yazar Abdulla Sönmez, “Anayasa’nın 116. maddesi açık ve bağlayıcıdır; bu maddenin hükümleri aynen uygulanmalıdır. 116. maddenin üçüncü fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanının bir defa daha aday olabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu hükümle, ikinci dönemini tamamlamış bir Cumhurbaşkanı için üçüncü kez aday olabilme imkânı anayasal güvence altına alınmıştır. Öte yandan, 116. maddenin ikinci fıkrasında, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda adaylığına ilişkin herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir. Bu durum, anayasa koyucunun bilinçli bir tercihi olup, metnin lafzı ve sistematiğiyle uyumludur” ifadelerini kullandı.

Millet iradesini merkeze alan sistem

Milletin iradesinin engellenemeyeceğini belirten Sönmez, “Anayasa’nın 116. maddesi, diğer maddelerle kıyaslanarak değil, kendi bütünlüğü ve amacı içerisinde değerlendirilmelidir. Bu madde, seçimlerin yenilenmesi hâlinde ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, bağımsız ve özel bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla 116. maddeye daraltıcı ya da sınırlayıcı yorumlarla yaklaşılması hukuken isabetli değildir. Anayasa’nın açık iradesi doğrultusunda, 116. maddenin hükümleri eksiksiz ve aynen uygulanmalıdır. Sonuç olarak, Anayasa’nın 101 ve 116. maddeleri birlikte ele alındığında, Türkiye’de demokratik süreçlerin hem süreklilik hem de yenilenme ilkeleri doğrultusunda güvence altına alındığı görülüyor. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin düzenleme, millet iradesini merkeze alan anayasal sistemin esnekliğini ve kriz anlarında çözüm üretme kapasitesini güçlendiren önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor” dedi.



