‘Bu topraklarda çilek olmaz’ dediler! O ilimizde göz kamaştıran hasat

Antalya’da çilek üretimi yaparken edindiği tecrübeyi memleketi Şanlıurfa’ya taşımak isteyen çiftçi Ahmet Vural, yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve hazırlık sürecinin ardından Viranşehir ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi’nde üretime başladı. Bölgenin iklim ve toprak yapısının çileğe uygun olmadığı yönündeki yaygın kanılara rağmen Vural, hedefinden vazgeçmedi. İLK DENEME BAŞARIYLA SONUÇLANDI Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile birlikte geçen yıl 10 dönümlük alanda deneme üretimi gerçekleştiren Vural, elde edilen sonuçların beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. İlk yıl yaşanan eksiklere rağmen hem verim hem de ürün kalitesi açısından olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Vural, bu başarının üretimi büyütme kararını beraberinde getirdiğini ifade etti. BU YIL 8 NOKTADA 60 DÖNÜM ÇİLEK Ahmet Vural, bu sezon Viranşehir’de 8 farklı noktada toplam 60 dönümlük alanda çilek üretimine başladıklarını belirterek, ürünlerin kısa sürede pazarda karşılık bulduğunu dile getirdi. Ürettikleri çileklerin Şanlıurfa başta olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a gönderildiğini kaydeden Vural, talebin özellikle tat, aroma ve raf ömrü nedeniyle yüksek olduğunu söyledi.