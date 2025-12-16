Abdullah Çatlı geliyor! Kızı 'Sır dahilinde yapardı' demişti

Abdullah Çatlı'nın hayatının kritik bir döneminin merkezini ele alan ve önümüzdeki yıl 20 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Çatlı" filmi basına tanıtıldı. Oyuncuların ilk kez basın karşısına çıktığı toplantı Eyüpsultan'da bulunan Kemer Film Platolarında yapıldı. Toplantıya Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, kızları Gökçen ve Selcen Çatlı'nın yanı sıra filmin ana kadrosu ile birlikte bazı davetliler katıldı. Proje sorumluluğunu Onur Tan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek yer alırken, başrol kadrosunda bulunan ve ilk sinema deneyimini yaşayan Eski Galatasaraylı Futbolcu Vedat İnceefe 'Abdullah Çatlı' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Filmde ayrıca Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü gibi oyuncular rol alırken Yunus Emre Yıldırımer konuk oyuncu olarak bulunuyor. Senaryosu Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası taşıyan "Çatlı" 20 Mart 2026 Cuma günü vizyona giriyor. Projeye Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Doç.Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağlıyor.