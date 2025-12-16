Abdullah Çatlı geliyor! Kızı 'Sır dahilinde yapardı' demişti

Toplantıda söz alan Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, "Projeye üç yönden katkı sunmaya gayret ettim. Öncelikle konsept danışmanı olarak, ikincisi bir kültür bilimci olarak dönemin ruhunu ele almak üzere; sonuncusu ve en önemlisi Abdullah Çatlı'nın kızı olarak. Bu doğrultuda yıllar önce yazılmış iki kitabım var. Filmin biraz da ilk taşı kitaplarla birlikte oldu ve bu güzel ekiple birlikte bir ekip işi gerçekleştirmeye gayret ettik. Babam kuşkusuz bir dönemin çok önemli bir figürü ve o dönemde almış olduğu kararlarla birlikte kendisine yakın çevresine ve ülkesine farklı bir gelecek çizdi. Bu hep böyledir, kimileri çok daha cesur ve cüretkar davranır. Babam olarak baktığımızda ülkemizin yakın tarihine damga vurmuştur. Ben hep şöyle söylerim. Tarih tek renkli değildir ne siyah ne beyazdır ve ortada farklı renkler vardır. Farklı düşünenlere herkesin yapmadığını yapanlara bir bakış açısı sunmak filmin, kitapların gayesidir. Peki 'ne yaşadı?, O ne yaşadı da neden böyle davrandı' diyebilmek empati geleneği ile farklılaştırmadan anlamaya gayret etmek çok önemli bir özelliktir diye düşünüyorum. Ben bir dönemin tanığı olarak babam Abdullah Çatlı'yı kardeşim Selcen'le birlikte anlatmaya gayret ettik. Kuşkusuz film ekibi bunu kendi çerçevelerinde değerlendirip filme aktarmaya gayret ettiler. Filmimiz bu manada bir belgesel değil bir dönemin anatomisini bir kişi üzerinden çizmeye gayret ediyor. Bu doğrultuda ben seyircinin takdirine bırakaraktan bir döneme bir kişi üzerinden kapı aralamamızın mutluluğu heyecanı içindeyim. Yıllardır verdiğimiz bir mücadelenin ilk adımında ailem adına bu adımın kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.