  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı
Yerel

Camide pes dedirten ayakkabı hırsızlığı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Elazığ’da bir camide ayakkabı çalan şahıs, kameralara saniye saniye yakalandı.

Olay, Elazığ merkez Kubbeli Cami’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz çıkışı botunun olmadığını fark eden şahıs, durumu cami yetkililerine bildirdi. Ardından caminin güvenlik kameralarına bakıldı. Kameralarda, bir şahsın geldiği kendi ayakkabısını çıkardığı ve beğendiği bir botu alıp giydiği, daha sonra gittiği görüldü. Cami yetkilileri ve botu çalınan şahıs, duruma tepki gösterdi.

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu
2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

Yaşam

2 evlatlarını yangında kaybettiler! Acılı aile hırsızların hedefi oldu

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık
Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Dünya

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı
Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı

Yerel

Hırsızlar ev sahibini öldürüp kaçtı

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar
2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Aktüel

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23