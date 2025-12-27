“Dilimizin tanıtımı” tamam. “Dinimizin tanıtımı” da önemli

ALİ KARAHASANOĞLU

Önce samimi tespitimi yapayım..

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile, dünya görüşlerimiz dört dörtlük örtüşmüyor..

Şunu da ilave edeyim, örtüşmesi zorunlu da değil..

Bir ilave daha, sayın bakanın hakkını da teslim etmeliyiz, işinin ehli bir isim..

Turizm alanında çok çok başarılı bir isim.

Tahminim o ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, işinin ehli olduğu için, bu ismi bakan olarak seçti..

Turizm konusunda işinin ehli..

Ehli ki, Türkiye’nin turizm gelirlerini, her yıl bir yeni cumhuriyet rekoru daha kırdırarak artırıyor..

Hem gelirde rekor kırdırıyor. Hem turist sayısında..

Dün Akittv’de, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, 455 bininci konutun teslimi törenleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (Murat Kurum bey hem Kültür bakanımız gibi işinin ehli bir isim, hem de dünya görüşlerimiz de aynı) ile birlikte Hatay’da olduğu için, Manşetlerin Dili programını, Akit TV’den Yusuf Ozan Demir ile birlikte yaptık..

Program sırasında, işinin ehli diyerek hakkını teslim ettiğimiz Kültür Bakanı M. Nuri Ersoy’un, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda hazırlanan dizilere ve mini dizi projelerinin ülke tanıtımına sağladığı katkılara ilişkin Atatürk Kültür Merkezi’nde basın toplantısından canlı yayın yapıldı.

Ersoy’un konuşmasındaki en can alıcı cümle şu idi:

“Dizilerimiz yalnızca turizmimiz için değil, kültürümüz, değerlerimiz ve dilimiz için de son derece önemlidir.”

Evet, şu an için öyle olmasa da, hedefi bu olmalıdır..

Dış ülkelere ihraç edilen dizilerimiz, dilimizin yaygınlaşması için olduğu kadar, belki daha önemlisi, dinimizin de yaygınlaşması için önemli bir görev üstlenmeli..

Evet, dost ülkeler başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde, Türk dizileri seyrediliyor.. Bu sayede, Türkçe de birçok ülkede öğreniliyor..

Bakan Ersoy, bu noktada rakamları da verdi:

170’e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insan düzenli olarak Türk dizilerini izliyormuş.. Dizilerden gelen ihracat geliri ise 1 milyar doları bulmuş.

Dünyanın birçok ülkesinde, diziler aracılığı ile insanların dilimizi öğrenmeleri çok güzel..

Peki; dizilerin içeriklerinden hareketle, o izleyiciler, dinimiz hakkındaki kanaatleri noktasında bir araştırma yapılmış mıdır?

Hiç sanmıyorum..

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın hassasiyet gösterdiği herkesin malumu..

Ama, Türkçe ile birlikte dinimizin de doğru öğretilmesi, en azından kötü gösterilmemesi açısından üzerimize düşenleri evleviyetle yapmamız gerekir..

Gerçi bakanımız, Türkiye’nin yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri olduğunu belirtip, Türkiye’nin aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından Amerika ve İngiltere ile dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahip olduğunu hatırlatmış..

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>