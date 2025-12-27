Kountouris’e göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kurulan ittifak, bölgeyi çatışma riskinin eşiğine getirirken, bu ilişkiler “enerji işbirliği” söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Gazeteci, gerçekte ise bu adımların İsrail’in Ortadoğu ve Avrupa’ya uzanan jeopolitik hedefleri doğrultusunda atıldığını savundu.

İsrail’in Filistin’de uyguladığı yıkım politikalarına değinen Kountouris, bu ülkeye yaptırım uygulanması gerekirken tam tersine yeni anlaşmalarla destek verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Ne yazık ki hem Yunanistan hem de GKRY, Netanyahu’nun çıkarlarına hizmet eden bir çizgiye sürüklenmiştir. Bu durum, Yunan halkının iradesine karşı işlenen açık bir ihanettir.”

Kountouris ayrıca, ABD’nin bölgedeki doğal gaz hatlarını kontrol altına alma ve Rusya ile Türkiye’yi enerji denkleminin dışına itme hedeflerine dikkat çekerek, bu süreçte Yunanistan’ın stratejik bir araç haline getirildiğini öne sürdü. Gazeteci, geçmişte Rusya ile yürütülen enerji projelerinin dahi dış müdahalelerle engellendiğini iddia etti.

Batı Kudüs’te 22 Aralık’ta gerçekleştirilen üçlü zirvede Miçotakis, Netanyahu ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in savunma ve güvenlik konularına vurgu yapması Atina’da tepkiyle karşılanmıştı. Eleştirmenler, Miçotakis’in bu politik tercihleri nedeniyle “tarih önünde yargılanacağını” savunuyor.