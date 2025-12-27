  • İSTANBUL
Gündem Miçotakis’e ‘Açık İhanet’ suçu: Yunan Gazeteciden İsrail ittifakına sert tepki
Gündem

Miçotakis’e ‘Açık İhanet’ suçu: Yunan Gazeteciden İsrail ittifakına sert tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Miçotakis’e ‘Açık İhanet’ suçu: Yunan Gazeteciden İsrail ittifakına sert tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme Atina’da tartışmaları alevlendirdi. Yunan gazeteci John Kountouris, İsrail ile geliştirilen askeri ve enerji temelli iş birliğini sert sözlerle eleştirerek Miçotakis’i “Yunan halkına ihanet” ile suçladı.

Kountouris’e göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kurulan ittifak, bölgeyi çatışma riskinin eşiğine getirirken, bu ilişkiler “enerji işbirliği” söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Gazeteci, gerçekte ise bu adımların İsrail’in Ortadoğu ve Avrupa’ya uzanan jeopolitik hedefleri doğrultusunda atıldığını savundu.

 

İsrail’in Filistin’de uyguladığı yıkım politikalarına değinen Kountouris, bu ülkeye yaptırım uygulanması gerekirken tam tersine yeni anlaşmalarla destek verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Ne yazık ki hem Yunanistan hem de GKRY, Netanyahu’nun çıkarlarına hizmet eden bir çizgiye sürüklenmiştir. Bu durum, Yunan halkının iradesine karşı işlenen açık bir ihanettir.”

Kountouris ayrıca, ABD’nin bölgedeki doğal gaz hatlarını kontrol altına alma ve Rusya ile Türkiye’yi enerji denkleminin dışına itme hedeflerine dikkat çekerek, bu süreçte Yunanistan’ın stratejik bir araç haline getirildiğini öne sürdü. Gazeteci, geçmişte Rusya ile yürütülen enerji projelerinin dahi dış müdahalelerle engellendiğini iddia etti.

 

Batı Kudüs’te 22 Aralık’ta gerçekleştirilen üçlü zirvede Miçotakis, Netanyahu ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in savunma ve güvenlik konularına vurgu yapması Atina’da tepkiyle karşılanmıştı. Eleştirmenler, Miçotakis’in bu politik tercihleri nedeniyle “tarih önünde yargılanacağını” savunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sırtını israile amerikaya dayanan ülkeler feraha uulasıyor

bizde araplara dayamaya calsıtıkca kazık yiyoruz basit denklem bu kendilerine faydaları olmayan köle araplarea sırtını dayarsan normal
