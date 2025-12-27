Suriye'deki cami saldırısına Afganistan'dan sert tepki: "Şam yönetiminin ve Suriye halkının yanındayız!"
Afganistan yönetimi, Humus kentindeki İmam Ali bin Ebi Talib Camii'ne cuma namazı sırasında düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını yayımladığı mesajla lanetleyerek Suriye hükümetine tam destek verdi.
Afganistan, Suriye’nin Humus ilinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınayarak Şam yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.
Kabil merkezli Tolo News'in haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıya yönelik bir açıklama yayımladı.
Saldırının kınandığı açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi ve Suriye hükümetiyle dayanışma mesajı verildi.
Ayrıca açıklamada, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında dün düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" kaydetmişti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.