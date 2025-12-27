  • İSTANBUL
İSLAM 27 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
27 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٦٧) اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍۘ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْؕ اِنَّ الْمُنَافِقٖينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(67) Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz.

Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları rahmetinden mahrum bıraktı.

Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir.

(Zümer Suresi, 9/67)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en akıllı, en şuurlu olanlarıdırlar."

Kaynak: İbn-i Mâce, Zühd, 31

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

