CHP’den ölüye de rahat yok

Buğra Kardan İstanbul

Güzelim İstanbul’u ahtapot gibi saran suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu’nun elini çekmediği İBB, ölüleri de rahat bırakmıyor. Üsküdar Vaniköy’de ve Sarıyer Büyükdere’de kaçak villalar inşa edilmesine göz yumarak ağaç katliamlarına yol veren, Etiler Polis Okulu arazisine gökdelenler dikerek kadim şehrin siluetini bozan CHP’li belediyenin mezarlığı da ranta açtığı görüldü.

BİR ELİ HÂLÂ BELEDİYEDE

İBB Meclisi’nin Avcılar Cihangir’deki 65 dönümlük mezarlık için imar kararı aldığı belgelendi. Akit’in ulaştığı İBB’ye bağlı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 139 numaralı, 13 Mart 2025 tarihli raporunda, “Başkanlık oluru ve 2 Ağustos 2024 tarihli yazımıza cevaben tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi Mezarlık Alanı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000-1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri İBB Meclisi’ne havale olunmuştur” cümlesinin kullanıldığı müşahede edildi. Komisyon görüşü bölümünde de tekliflerin incelenip kabul edildiğinin belirtildiğine rastlandı.

RUHLARA YÜKSEK GERİLİM

Komisyondan geçen rapor CHP’nin çoğunluğu oluşturduğu İBB Meclisi’nde muhalefete rağmen kabul edildi. 13 Mart 2025 tarihli üçüncü birleşimde okunarak müzakereye açılan rapor AK Parti, MHP ve BBP’nin muhalefetine rağmen onaylandı. E5’in güneyinde olan mezarlıkla ilgili bir ayrıntıya daha erişildi. İmara açılan yerin dışında kalan, güya kamu yararı için mezarlık olarak bırakılan noktanın üzerinden de yüksek gerilim hattı geçtiği notunun düşüldüğü de anlaşıldı. Bu notun ardından “CHP’li yönetimce işe yarar bölümler imara açılırken faydasız görülen bölümlerin mezarlık olarak kullanılması cihetine gidildi” görüşü dillendirildi. İmara açılan 65 dönümlük alanın değerinin 10 milyar lira olduğu bildirildi.

KARANLIK ODALAR SESSİZ

Ülkenin hayrına olan her yatırımı önlemek için çırpınan Şehir Plancıları Odası’nın ve Mimarlar Odası’nın suskunluğu dikkat çekti. CHP’den güç alan odaların, mezarlığın yağmalanmasına kör kalmaları tepki uyandırdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kararın yanlışlığını belirterek, “Burası 30 yıldır mezarlık alanı olarak planlı. Üstelik İstanbul’un ciddi bir mezarlık ihtiyacı varken bu alanın imara açılması kabul edilemez. İstanbul’un merkezinde bu büyüklükte bir alan imara açılıyor ancak meslek odalarından ses çıkmıyor. Avcılar halkı tepkisini dile getirmeli” dedi.