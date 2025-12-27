Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci olacak.

Gazze’deki soykırıma karşı, 1 Ocak yürüyüşü neden önemli? Dünyaya ve Siyonist katillere hangi mesajlar verilecek? Uyuşturucu, alkol ve bağımlılığa karşı TÜGVA neler yapıyor? Noel ve yılbaşı çılgınlığına nasıl yaklaşmalı?

Muharrem Coşkun soracak, İbrahim Beşinci canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

