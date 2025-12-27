Akit yazdı, Sabancı yanlıştan döndü

HABER MERKEZİ

Akit’in hak ve hakikat adına sürdürdüğü ısrarlı yayınlar sonuç verdi. Gazetemizin 5 Aralık’ta “Sabancı’da Cuma vakti ders olmasın” ve 18 Aralık’ta ise “Sabancı’da inanç hürriyeti askıda! başlıklarıyla kamuoyunun gündemine taşıdığı Sabancı Üniversitesi’ndeki Cuma namazı yasağında geri adım attı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve 28 Şubat dönemini hatırlatan yasakçı reflekslerle hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Üniversite Rektörü Yusuf Leblebici’nin dayattığı uygulama, gazetemizin ısrarlı ve kararlı yayınları sonrası geri çekildi. Üniversite yönetimi, “trafik yoğunluğu” gerekçesini öne sürerek savunduğu uygulamayı revize etti. Cuma namazı saatine denk gelen derslerin online olarak yapılmasına karar vererek, öğrenciler ile akademik personelin ibadet özgürlüğünün fiilen engellenmesinin ve mevcut sistemde öğrencilerin 8 saati aşan devamsızlık durumunda not kaybına yol açan uygulamanın sebebiyet verdiği garabetin önüne geçildi.

FİLİSTİN SEMPOZYUMUNA VİZE

Üniversite yönetiminin 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren daha kalıcı bir düzenlemeye gidileceği bildirildi. Üniversite yönetiminin, haftalardır izin vermediği için yapılamayan Filistin sempozyumu için de üniversite yönetiminden onay çıktı. Kararla birlikte, üniversitede düzenlenmesi planlanan sempozyumun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2016 yılında yayınlanan ve kamuda Cuma namazı için esneklik sağlanmasının önünü açan Başbakanlık genelgesi, İstanbul Valiliği tarafından 27 Ocak 2025 tarihinde kent genelindeki tüm kurum ve kuruluşlara namaz saatlerine göre mesai düzenlemesi yapılmasını emreden “Mesai Saati Düzenlemesi” genelgesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Sekreterliği’nce 04.04.2018 tarihinde tüm üniversitelere gönderilen, inanç özgürlüğü kapsamında ders, sınav ve uygulama saatlerinin Cuma namazıyla çakışması hâlinde akademik ve idari personel ile öğrencilere kolaylık sağlanmasını öngören genelgelere rağmen, Saban Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve yönetimi skandal yasağında ısrar ediyordu.