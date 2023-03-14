Soner Yalçın'ın "Erdoğan" sözleri muhalifleri çıldırtacak! Apışıp kalacaklar

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Tayyip Erdoğan muhaliflerini çıldırtacak bir yazıya imza attı. "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" anlayışını eleştiren Yalçın, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kendimi son günlerde içimde şu sözü ederken yakalıyorum:

-Bizim Mahalle'de herkes, neye karşı olduğu konusunda hemfikir olsa da, ne istediği üzerinde hiç konuşmamayı tercih ediyor!

Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, anlayışı hâkim herkeste!

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(...) Salt istenmeyen kişi üzerinden değil, neyi istediğiniz üzerinden de konuşmalısınız, tartışmalısınız ve nihayetinde desteklediğiniz ittifaka, partiye bunu göstermelisiniz…

(...) Siyasette asıl belirleyici olan, giden değil gelendir!

(...) AKP iktidarının gidişiyle aşırı iyimserliğe kapılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü, çevremde bu iyimserliğe kapılan çok insan var; “hele Erdoğan bir gitsin, herşey toz pembe olacak” diyor… (...)"