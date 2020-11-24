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Aktüel Soner öğretmen emekli olduktan sonra da çocuklar için çabalıyor
Aktüel

Soner öğretmen emekli olduktan sonra da çocuklar için çabalıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:22:59 -
Soner öğretmen emekli olduktan sonra da çocuklar için çabalıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik’te emekli öğretmen Soner Köse (65), yaşadığı mahallede atıl durumdaki araziyi düzenleyerek çocuklar için oyun alanı haline getirdi.

Yaklaşık 29 yıl ilkokul öğretmeni olarak öğrencilerin eğitimi için gayret eden Köse, emekli olduktan sonra yerleştiği Bahçelievler Mahallesi'ndeki kullanılmayan arazide kazma ve kürekle yaklaşık 1 ay çalışarak, çocukların oyun oynayabileceği alan hazırladı.

Köse, AA muhabirine, emekliliği sonrası pandemi dönemini değerlendirmek üzere çalışmalara başladığını söyledi.

Evinin yanındaki boş araziyi çocuklar için güzelleştirmek istediğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra boş durmak istemedim. Evimin önündeki harabe alanın görüntüsü beni rahatsız etti, burayı mahalledeki çocukların eğlence alanı haline getirmek istedim. 'Temizlik imanın yarısıdır' diyerek çalışmalara başladım. Burayı temizleyip, mahallede yaşayan insanların, özellikle de çocukların hoş vakit geçireceği yer haline getirdim."

Kovid-19 sürecini bu şekilde değerlendirdiğini anlatan Köse, "Pandemi döneminde elle tutulur bir çalışma yapmış olduk, zaman zaman burada çalışarak alanı tertemiz bir hale getirdik." dedi.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Erdoğan Aytan da Köse'nin çevreye faydalı olmak adına çıktığı yolda başarıya ulaştığını belirtti.

Alanı bu şekilde görünce çok mutlu olduğunu aktaran Aytan, "Soner hocamız bu atıl araziyi güzelleştirdi. Evden baktıkça burası çok kötü gözüküyordu. Hocamız bir ayda burayı bu hale getirdi, görünümünü değiştirdi. Önceki hali harabe idi, şimdi ise tam bir park oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Mehmet Bahar da Soner Köse'ye teşekkür ederek, "Emekli öğretmen amcamız bize çok güzel bir oyun oynama alanı yaptı." ifadesini kullandı.

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