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Ekonomi Sondaj gemilerinin denizdeki gözü: KAŞİF
Ekonomi

Sondaj gemilerinin denizdeki gözü: KAŞİF

Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı, ileri teknoloji denizaltı robotu “Kaşif”, yerli ve milli tedarikçilerle yapılan iş birliği sonucu milli enerji sektörüne kazandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:28:00 -
Sondaj gemilerinin denizdeki gözü: KAŞİF

Fatih sondaj gemisinin envantere dahil edilmesiyle hem ekipman hem de ekibin millileştirilmesi için önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda, petrol ve doğal gaz arama sektöründe yerli ve milli alternatif çözümlerin en üst seviyede ve hızda devreye alınması önem kazandı. Gemide bulunan komuta merkezinde bir su altı robotu olarak tasarlanan Kaşif, yüzlerce metre derinlikte bir dalgıç gibi görev yapıyor, dalgıçların erişemediği alanlara hızlı ve güvenli erişim sağlıyor. Robotik kollarıyla bilgileri, gerekli olan elektriği ve video verilerini aşağı ve yukarı aktarma kabiliyeti de bulunan Kaşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Robot, bu sayede, aracın ve kabloların su altı akıntılarından etkilenme oranını en düşük seviyede tutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kaşif’in yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildiğini ve bu oranı yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

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