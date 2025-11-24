  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Tarım Sonbaharın bereketi kış sofralarına taştı! Doğu’nun kestanesi palamuda büyük ilgi
Tarım

Sonbaharın bereketi kış sofralarına taştı! Doğu’nun kestanesi palamuda büyük ilgi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sonbaharın bereketi kış sofralarına taştı! Doğu’nun kestanesi palamuda büyük ilgi

Batman’ın Gercüş ilçesinde dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen meşe palamudu, sonbaharda özenle toplanarak kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor. Yöre halkının “Doğu’nun kestanesi” adını verdiği bu doğal lezzet, tamamen organik oluşuyla hem sofraların hem de kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Akburç ve Akyar köyünde dağlık arazide organik olarak yetişen meşe palamudu vatandaşlar tarafından toplanıp kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudun herkesin sevdiği bir tat olduğunu anlatan vatandaşlar, özellikle sobanın üstünde yapılan palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söyledi.

Doğunun kestanesi olarak da bilinen meşe palamudu, aynı zamanda bir şifa deposu. Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudunun diyabetten sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Akburç köyü sakinlerinden Cemil Kızmaz, ''Meşe palamudu kendiliğinden olan ve organik bir üründür. Her derde deva, şeker hastalığına birebir. Meşe palamutlarını topluyoruz, şuan tam zamanı. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Kışın odun sobaların üzerinde kestane gibi pişiriyoruz. Çiğ de yeniliyor pişirilirken de yeniliyor çiğ iken yediğinde hafiften acımsı bir tadı var ama pişirildiğinde çok güzel bir tadı vardır'' dedi.

Tarım Kredi'den müthiş haber!
Tarım Kredi'den müthiş haber!

Ekonomi

Tarım Kredi'den müthiş haber!

Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü
Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü

Yerel

Adana’da baraj gölü kurudu! Çekilen sular tarım arazisine dönüştü

Tarıma ve üreticiye can suyu
Tarıma ve üreticiye can suyu

Yerel

Tarıma ve üreticiye can suyu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23