Dünya

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patladı...

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri on yıl içinde İsviçre’yi terk etti.

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri on yıl içinde İsviçre’yi terk etti. Göçmenlerin köken bölgesine göre ülkede kalma oranları farklılık gösteriyor.

İsviçre’nin nüfusu ağırlıklı olarak göç yoluyla artarken, ülkeye gelen herkesin kalıcı olarak burada yaşamadığı ortaya çıktı. Federal İstatistik Ofisi (BfS) tarafından yayınlanan yeni verilere göre, 2015 yılında İsviçre’ye göç eden yaklaşık 150 bin kişi arasında, on yıl içinde yaklaşık yüzde 60’ı ülkeden ayrıldı. İlk yıllarda geri göç oranı hızlı bir şekilde yükseliyor, sonrasında ise artış yavaşlıyor.

Araştırma, yalnızca yabancı uyrukluları değil, daha önce yurt dışına göç etmiş ve 2015’te İsviçre’ye geri dönmüş olan İsviçrelileri de kapsıyor. Veriler, yurt dışında doğmuş veya yabancı uyruklu kişilerin, İsviçre doğumlu veya İsviçreli kişilere kıyasla daha kısa sürede ve daha sık geri göç ettiğini gösteriyor.

 

Bölgesel farklılıklar da dikkat çekici. Kuzey Amerika’dan gelen göçmenlerin on yıl içinde en yüksek geri göç oranına sahip olduğu görüldü; 2015’te İsviçre’ye gelen Kuzey Amerikalı göçmenlerin yüzde 80’den fazlası 2024 sonuna kadar ülkeden ayrıldı. Buna karşın, Avrupa dışı AB/EFTA ülkeleri ile Asya ve Okyanusya kökenlilerde geri göç oranı yaklaşık yüzde 50 civarında. Afrika kökenli göçmenler ise çoğunlukla kısa süreli kalıp ülkeden ayrılıyor.

BfS verileri ayrıca, belirli bir yıl içinde göç eden kişilerin yaklaşık yüzde 40’ının takip eden on yıl içinde İsviçre’ye geri döndüğünü gösteriyor. Bu bağlamda, İsviçreli vatandaşların geri dönüş oranı yabancılara göre oldukça yüksek.

 

Araştırmada İsviçre’nin sürekli ve geçici nüfusu arasında uluslararası göç hareketlerinin sıklığı da incelendi. Son on yılda İsviçre’de yaşayan çoğunluk göç hareketi yapmamışken, İsviçreliler yabancılara ve yurt dışında doğan kişilere kıyasla daha az göç hareketi gerçekleştirdi.

