Yeni uygulama meyve verdi: Et fiyatlarına fren

Son dönemde çeşitli sosyal medya kanallarından "hayvanlarınızı kesmeyin (fiyatı) şu kadar olacak" şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirten Tüfekci, şunları kaydetti: "Daha önce de biz bunu hem Ticaret Bakanlığına hem de Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdik. Bu paylaşımı yapanlar, insanları hayvanlarını kesmemesi için teşvik ediyorlar. Kesecek insanlar da mallarından cayıyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama en büyük sıkıntımız besi yemlerine gelen zamlar, yem olayı bir zapturapt altına alınmalı. Diğer taraftan insanlar mesaj atıyorlar, 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye. Köylü de bunları takip ettiği için 'nasıl olsa ete zam gelecek' diye beklentiye giriyorlar. Pazarlık edilmiş, parası verilmiş, ancak köylüler cayıyor. Zaten bizim küçük besiciler de maalesef bu yüzden çok zarara girdi."