Yeni uygulama meyve verdi: Et fiyatlarına fren
Zincir marketler üzerinden yürütülen ESK’nin uygun fiyatlı kırmızı et satışları, fiyat artışını yavaşlatıyor ve piyasada denge sağlıyor. Sektör temsilcileri, söz konusu uygulamanın tüketiciyi koruyup, piyasayı da dengede tuttuğunu kaydederken, son dönemde sosyal medyadaki bazı paylaşımların hayvanlarını kesmek isteyen üreticileri yanlış yönlendirdiğini ifade ediyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan ucuz karkas et uygulamasının 3 yıldır devam ettiğini belirterek, "O günden bugüne kesintisiz bir şekilde ESK üzerinden İstanbul'daki 30 üyemizin şubelerinde bu geçerli. İstanbul PERDER, Ankara PERDER üyeleri projeye katılım gösteren üyeler içerisinde. Bu projeye katılım gösteren 5 şube üzeri kasap tezgahı olan mağazalar kendileri ESK ile anlaşma yapıyor." diye konuştu.