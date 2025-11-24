  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!
Gündem

CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sandalye dağımı değişti. Seçimlere CHP listesinden girerek milletvekili seçilenler sonunda ana muhalefet partisinin çatısı altına girdi. Son 5 ayda 4 bağımsız milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına geçti. CHP'nin vekil sayısı arttı. Vefat ve istifalarla TBMM'de toplam milletvekili sayısı da 600'den 592'ye indi.

TBMM'de koltuk dağılımı yeniden şekillendi. Son 5 ayda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılımların olmasıyla milletvekili sayıları değişti.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Doğan Demir, son grup toplantısında CHP'ye katıldı. Demir'e CHP rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Mecliste son 5 ayda Demir'den önce bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılması ile partinin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 139'a yükseldi.

MECLİS'TE 8 KOLTUK EKSİL

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

Cumhuriyet Halk Partisi: 139

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 21

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör yükünü kaldırmak için çalışıyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör yükünü kaldırmak için çalışıyoruz

Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör yükünü kaldırmak için çalışıyoruz

RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Gündem

RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’yi yine yoğun bir hafta bekliyor!
TBMM’yi yine yoğun bir hafta bekliyor!

Siyaset

TBMM’yi yine yoğun bir hafta bekliyor!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

herşey sonunda aslına rucuu eder, ALLAH cc yarattıklarının fıtratını bozmaya çalışanların ,çabaları sadece onların dünya imtihanından sonraki ebedi yerlerini belirler, oysa onlar birşeyleri değiştirdiklerini sanarlar,

Fikret Türk

Sakarya nın medarı iftiharı cığı dikbayırların ümidi cuhape de hangi erdem i gördünde damının altına girdin hakkındaki şaibeli durumlar tamda o partinin yaşam felsefesi sen fazla gelmezsin Yukarıda bir kardeş güzel bir deyim paylaşmış “ külli şey in aslen yerceu “ herşey muhakkak aslına döner. Nokta
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23