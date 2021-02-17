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Gündem Sonay Bakar kimdir? Sonay Bakar ne kadar ceza aldı?
Gündem

Sonay Bakar kimdir? Sonay Bakar ne kadar ceza aldı?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK üyesi hain Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:06:00 - 2021-02-17 16:47:06
Sonay Bakar kimdir? Sonay Bakar ne kadar ceza aldı?

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar, emniyete giderek teslim olmuş ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi bir isimden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlatmıştı. Önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, 2 örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Sonay Bakar, Akar ve Soylu'ya suikast düzenleyememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı talimatı aldığını dile getirmişti.

sonay bakar

Daha önce askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da anlatan Bakar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmış ve 3 sanığın yargılanmasına 26 Mart 2020'de başlanmıştı. Davanın 23 Haziran'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaa açıklanmış ve Sonay Bakar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapse, sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.

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