Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram

Systrom ve KriegerInstagram uygulamasını başlangıçta IOS işletim sistemine sahip Iphone ve Ipadler için geliştirmiştir. Kaliteli filtreleri ve geniş sosyal ağ özelliği sayesinde çok kısa sürede popüler hale gelen bu uygulama, aslında fotoğraf paylaşımı sağlayan bir uygulamadır. İlk kullanıma girdiği günden itibaren hızla popülerleşmeye devam eden Instagram, son günlerde günlük olarak 40 milyon fotoğrafın paylaşıldığı, saniyede 8600 kadar beğeni işleminin gerçekleştiği ve 1000 kadar yorumun yapıldığı bir platform haline gelmiş durumda. Şuan 90 milyon aktif kullanıcısı olan bu platform hız kesmeden popülerleşmeye ve büyümeye devam ediyor.

Instagram Ne Demektir?

Dijital fotoğraf makinelerinin keşfinden önce kullanımda olan anında fotoğraf çekebilmeyi sağlayan ‘instant’ makinaları hatırlayanlar muhakkak hala vardır. İşte instagram isminin ilk kısmı bu instant kelimesinden oluşuyorken ikinci kısmı, telegram yani telgraf sözcüğünden oluşuyor. Özetle, instagram sözcüğüne bütün olarak bakıldığında INSTAnt ve TeleGRAM sözcüklerinden oluştuğu görülüyor ve bu kombine sözcük 'anında fotoğraf gönderme' anlamı taşıyor.

Günümüz teknolojisinin en önemli kazanımlarından olan akıllı telefonlarda kullanım imkanı bulunan Instagram uygulaması, kullanıcılarına anında fotoğraf ve video paylaşım imkanı sunuyor. Çekilen fotoğraflar, uygulamanın içerdiği çeşitli filtreler sayesinde birbirinden güzel görünüme sahip olabiliyor. İşte bu kolay kullanıma sahip çeşitli filtreler, uygulamayı kullanıcılar gözünde oldukça cazip hale getiriyor.

Instagram Uygulamasının Kullanımı

Instagram uygulamasının kullanımı her yaştaki bireyin rahatça anlayabileceği düzeyde basit ve anlaşılır.

Instagram uygulamasını kullanabilmeniz için öncelikle bir akıllı telefonunuzun olması lazım. Daha sonra akıllı telefonunuza appstore ya da Google playstore'denInstagram uygulamasını indirerek kendize hesap oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınız aracılığıyla da bir kullanıcı adı oluşturup şifre belirleyerek instagram uygulamasında bir hesap edinebilirsiniz. Apple ve Samsung başta olmak üzere tüm markaların tüm akıllı telefon modellerine Instagram uygulamasını indirmeniz ve üye olmanız mümkün.

Takipçi Ve Beğeni Sayısı

takipcial.com.trEğer instagramı kullanış amacınız kişisel fotoğraf paylaşımınız dışında bir şeyse büyük bir takipçi kitlesine ve beğeni sayısına sahip olmanız gerektiği herkes tarafından bilinen bir gerçek fakat instagram takipçi ve beğeni sayısını yüksek sayılara çıkarmak ise oldukça sabır ve zaman isteyen bir süreç. Bu sabır ve zaman isteyen sürecin farkında olan Instagram kullanıcıları, bu durumdan oldukça şikayetçi. Herkesin takipçi sayısının ve gönderilerine gelen beğeni sayısının azlığından yakındığı bugünlerde bu probleme çözüm olacak alternatifler üretilmeye devam ediyor. Instagram'da takipçi satın almak ve beğeni satın almak ise bu alternatifler arasında yeri en büyük olanlardan.

Instagram Beğeni Satın Al

Sosyal medya platformlarının hayatımızdaki yerinin önemi yadsınamaz bir gerçek haline dönüştü. Çoğumuzun zamanının önemli bir kısmını geçirdiği bu platformlarda popüler olmak ve dikkat çekmek neredeyse herkesin gayesi durumunda. Beğeni sayısını artırmanın uzunca bir zaman alacağının farkında olan kullanıcılar,instagram beğeni satın al ile beğeni sayısını kısa sürede artırmaya çalışıyor.

Instagram Takipçi Satın Al

Instagramda popüler olmak adına tüm yolları denemeye hazır olan kullanıcılar takipçi satın alma yönteminin güvenilir olup olmadığı konusunda büyük endişe yaşıyor. Bazı güvenilir siteler aracılığıyla gerçekleştirilen ücret karşılığıinstagram takipçi satın al birçok kullanıcının işine yarıyor. Fakat takipçi ve beğeni satın alırken her siteye güvenmemeniz gerektiği önemli bir gerçek. Takipçi ve beğeni satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz sitenin tasarımı aracılığıyla güvenilir olup olmadığı konusunda çıkarımlarda bulunabilirsiniz.