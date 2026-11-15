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Yaşam Son vurgunda 5 bin liralık kıyafet çaldılar! Pazar arabasıyla gelip mağazaları boşalttılar
Yaşam

Son vurgunda 5 bin liralık kıyafet çaldılar! Pazar arabasıyla gelip mağazaları boşalttılar

Yeniakit Publisher
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Avcılar’da iki kadın, giyim mağazalarının önünde müşteri gibi oyalanıp kıyafetleri pazar arabasına doldurarak uzaklaştı.

İstanbul Avcılar’da iki kadının pazar arabasıyla yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar arabasıyla giyim mağazalarına gelen 2 kadın, müşteri gibi davranarak ürünlerin önünde oyalanmaya başladı. Beğendikleri kıyafet ve örtüleri pazar arabalarına koyan şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

 

Yaklaşık bir aydır mahalledeki farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, dün akşam da bir mağazanın önünde sergilenen yaklaşık 5 bin lira değerindeki çocuk kıyafetlerini çaldığı öğrenildi.

 

Müşteri gibi davrandılar

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 kadının pazar arabasıyla mağazaların önüne geldiği, müşteri gibi davranarak bir süre ürünleri incelediği ve kıyafetleri arabaya koyduğu görüldü. Şüphelilerin ardından pazar arabalarıyla uzaklaştığı anlar da kaydedildi.

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