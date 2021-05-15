Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak. Bugün oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe’ye konuk olacak. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Malatyaspor’u 4’ten az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak. Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak. Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını kaybetmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak. Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Ya Kayseri ya da Gençler düşecek

Ligde küme düşen 4. ve son takım da bugün belli olacak. Son maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor’un Fenerbahçe’ye mağlup olması ve Gençlerbirliği’nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor’a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Kayserispor, TFF 1. Lig’e düşecek.