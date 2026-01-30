  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 ayda yapılamaz diyerek “iftira atanlar” utanır mı? Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı “Karanlık barolar” Kandil’in arkasında CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes “Bu ne utanmazlık” dedi: Canlı yayın açıp... Karadeniz’de 662 futbol sahası büyüklüğünde dolgu yapıldı! İşte huzurlarınızda 'Yeni Rize' Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı Duruşmada birbirlerini suçluyorlar! Şov bitti satış başladı 650 milyonluk satıştan başkanın haberi var mı yok mu? Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde 2025 yılında rekor gelir Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Gündem Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor
Gündem

Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini haklarında hukuki işlemlerin yapıldığını söyledi.

ABD kucağındaki hain FETÖ’nün halen kuyruğu dik tutma çabaları özellikle sosyal medyada çok sık kendini gösteriyor. Bilhassa kemalist kılığına girip yalan yanlış haberlerle sürekli dezenformasyon yayan hainler, yürüttükleri yüzlerce hesapla ihanet şebekesini sanal dünyada devam ettiriyor. Devletin hainlerle mücadelesi de son hız devam ederken, FETÖ’cülere ait 379 sosyal medya hesabının tespit edildiği ve hukuki işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

 

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir.”

FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek
FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek

Gündem

FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek

FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı

Gündem

FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı

FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti
FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti

Gündem

FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti

Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi
Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi

Gündem

Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Çeşitli makamlardaki fetocular işleri aksatip hükümete fatura ettiriyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23