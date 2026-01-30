Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor

ABD kucağındaki hain FETÖ’nün halen kuyruğu dik tutma çabaları özellikle sosyal medyada çok sık kendini gösteriyor. Bilhassa kemalist kılığına girip yalan yanlış haberlerle sürekli dezenformasyon yayan hainler, yürüttükleri yüzlerce hesapla ihanet şebekesini sanal dünyada devam ettiriyor. Devletin hainlerle mücadelesi de son hız devam ederken, FETÖ’cülere ait 379 sosyal medya hesabının tespit edildiği ve hukuki işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir.”