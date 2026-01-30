  • İSTANBUL
Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti
Avrupa

Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Almanya'da nüfus şoku! 2020'den bu yana bir ilk gerçekleşti

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da demografik alarm zilleri çalıyor. Doğum ve ölüm oranları arasındaki makasın her geçen gün açılması ve ülkeye gelen göç akışının yavaşlamasıyla birlikte, Almanya nüfusu geçen yıl 2020'den bu yana ilk kez gerileme kaydetti.

Ülkenin nüfusu geçen yıl yaklaşık 100 bin kişi azalarak 83,5 milyona düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin 2025'teki nüfusu, doğum ve göçün azalması nedeniyle 100 bin kişi geriledi. Böylece nüfus 83,5 milyona düştü.

Almanya'nın 2023 ve 2024'te nüfusu, önemli ölçüde çoğalan net göç nedeniyle sırasıyla 340 bin ve 100 bin kişilik artış kaydetmişti.

Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana tüm yıllarda olduğu gibi 2025'te de ölüm sayısı doğum sayısını aştı. Ancak önceki yıllardan farklı olarak geçen yıl doğum ve ölüm arasındaki fark arttı.

 

Geçen yıl göç dengesi (net göç) de önemli ölçüde azaldı.

2020'den bu yana ilk kez, doğum ve ölüm arasındaki fark net göç kazançlarıyla kapatılamadı ve bu da nüfusun azalmasına neden oldu.

Almanya'da geçen yıl 640 bin ile 670 bin arasında doğum ve 1 milyonun biraz üzerinde ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Böylece 2025 yılı için 340 bin ile 360 bin arasında doğum açığı (doğumlar ve ölümler arasındaki fark) hesaplandı.

Geçen yılın net göçün 220 bin ila 260 bin kişi olacağı öngörüldü. 2024'te ülkeye net göç 430 bin 183 olarak kayıtlara geçmişti. Net göçün 2024'e kıyasla en az yüzde 40 azalacak olması dikkati çekti.

Net göç, en son Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020'de benzer şekilde (220 bin 251) düşük bir seviyede kalmıştı.

1990'dan 2024'e kadar yıllık ortalama net göç, 356 bin kişi idi.

 

Bu arada, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken göç, hükümetin vatandaşlığa erişimini kolaylaştıran reformlarla yabancı işçi ihtiyacının ele alındığı ülkede tartışmalı konu olmaya devam ediyor.

Öte yandan araştırmalara göre Alman ekonomisi, demografik değişim ve İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğanların (baby boomers) iş gücü piyasasından ayrılması nedeniyle artan iş gücü ve vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya.

