Öğretmenlerin beklediği haber geldi! MEB mazerete bağlı yer değişikliği atamalarını tamamladı
Eğitim

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! MEB mazerete bağlı yer değişikliği atamalarını tamamladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! MEB mazerete bağlı yer değişikliği atamalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmenin heyecanla beklediği mazerete bağlı iller arası yer değişikliği sonuçlarını resmen duyurdu. Aile birliği, sağlık sorunları, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu ve diğer zorunlu nedenlerle tayin talebinde bulunan öğretmenlerin atama işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı olarak iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin atamalarının yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan '2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' kapsamında başvuruda bulunanların tercihleri doğrultusunda atamaları yapıldı. Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri bugün itibarıyla yapılabilecek. Sonuçlara, 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yariyil-tatili-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degisikligi-sonuclari/icerik/1696/tr' adresinden ulaşılıyor. (DHA)

