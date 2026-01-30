  • İSTANBUL
Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı

Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Bayern Münih'li Leon Goretzka konusunda Alman devinden açıklama geldi. Bu transferin geleceği şekillendi.

#1
Foto - Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Leon Goretzka'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2026 yazında sona erecek. Alman devi, adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında elden çıkarmayacak.

#2
Foto - Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı

Leon Goretzka, Bayern Münih'in mevcut kadrosunda sezon sonuna kadar kullanılacak. Bundesliga ekibi, yaz döneminde Goretzka yerine bir takviye yapacak. 1.89 boyundaki yıldız, bu sezon ligde 18 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.112 dakika kaldı. 1 golü bulunuyor.

#3
Foto - Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı

30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise sadece 61 dakika oynadı...

#4
Foto - Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı

Leon Goretzka, 2018 yazında Schalke'den bedelsiz olarak Bayern'e geçmişti. Aynı şekilde de ayrılacak. Yaz döneminde oyuncuyla ilgili ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Çok büyük bir ihtimalle İstanbul'un 3 büyükleri de bu savaşın içinde bulunacak.

