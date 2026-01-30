Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı
Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Bayern Münih'li Leon Goretzka konusunda Alman devinden açıklama geldi. Bu transferin geleceği şekillendi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Leon Goretzka'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2026 yazında sona erecek. Alman devi, adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında elden çıkarmayacak.
Leon Goretzka, Bayern Münih'in mevcut kadrosunda sezon sonuna kadar kullanılacak. Bundesliga ekibi, yaz döneminde Goretzka yerine bir takviye yapacak. 1.89 boyundaki yıldız, bu sezon ligde 18 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.112 dakika kaldı. 1 golü bulunuyor.
30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise sadece 61 dakika oynadı...
Leon Goretzka, 2018 yazında Schalke'den bedelsiz olarak Bayern'e geçmişti. Aynı şekilde de ayrılacak. Yaz döneminde oyuncuyla ilgili ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Çok büyük bir ihtimalle İstanbul'un 3 büyükleri de bu savaşın içinde bulunacak.
