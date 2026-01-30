  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem “Karanlık barolar” Kandil’in arkasında
“Karanlık barolar” Kandil’in arkasında

Millet lehine olan her hayırlı işin karşısında yer alan ve Allah’ın ayetlerinden bile rahatsız olup Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a dava açan karanlık baro’lar yine PKK için sahneye çıktı. Şam Hükümeti’nin karşısında hezimete uğrayarak küçük bir parçaya sıkışan PKK’nın Suriye kolu YPG’ye destek açıklamaları yaparak, insani krizin yaşandığı yalanını ortaya atan barolar, Şam yönetiminin durdurulması çağrısı yaptılar.

Millet lehine olan her hayırlı işin karşısında yer alan ve Allah’ın ayetlerinden bile rahatsız olup, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a dava açabilecek kadar ülke düşmanlığı yapan malum barolar, PKK/YPG için yine sahneye çıktı. Şam hükümetinin karşısında hezimete uğrayarak küçük bir parçaya sıkışan PKK’nın Suriye kolu YPG’ye destek açıklamaları yaparak, insani krizin yaşandığı yalanını ortaya atan barolar, Şam yönetiminin durdurulması gerektiğini söyledi. CHP’lilerle kapalı kapılar ardında kulis yaparken CHP’nin arka bahçesi konumundaki İzmir Barosu başta olmak üzere Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Urfa ve Van baroları YPG’nin hezimetini hazmedemeyerek açıklama yaptılar. YPG’nin katliamlarını görmeyen terör seviciler, Halep merkezli çatışmaları hatırlatarak, Şam yönetiminin sivillere zarar verdiğini ve barış iklimini bozduğu yalanını ortaya attı. 2011 yılından Esed’in zulmünü görmezden gelerek sessiz kalan barolar, Suriye’de 2011’den bu yana devam eden savaş ortamında sivillerin ağır hak ihlallerine maruz kaldığı vurgulanarak, yeni yönetimin toplumsal dinamiklerle müzakere etmesi gerektiği açıkladı.

 

“BAROMDAN UTANÇ DUYUYORUM”

Birçok avukat gibi İzmir Barosu’na tepki gösteren Av. Nuriye Kadan ise, şunları dile getirdi: “Üyesi olduğum İzmir Barosu, Amerika’nın silahıyla, parasıyla Suriye’de katliamlar yapan PKK/YPG teröristlerini Kürt kadın savaşçılar öldürülüyor diye basın açıklaması yaparken Aybüke öğretmenimiz ve daha nice kadınlarımız katledilirken neredeydiler? Teröriste özgürlük yok! Barış, demokrasi, özgürlük laflarını ağızlarına pelesenk eden baro yönetimi terörist seviciliği yapmaktadır. Emperyalizmin uşaklığını yapan teröristin kadın hakkı da insan hakkı da olmaz. İzmir Barosu’nu kınıyorum, bu basın açıklamasından da utanç duyuyorum.”

1
Yorumlar

kardeş

Bir an önce vatan haini olan bu barolar için kanuni düzenleme yapılmalıdır. Barolar Türkiye de bu yapılanların onda birini Amerika ve Avrupa da yapsınlar görelim. Bir gün dahi açık kalamazlar.

Karanlik emperyalust odaklar kapatilsin

Meslefe faydasi yok, beles gurultucu siyasi trolluk cok
