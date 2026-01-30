  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı
CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

Ele geçirdikleri belediyeleri talan eden CHP’nin vurgun rantını savcılık soruşturmaları bile durduramıyor. İstanbul dâhil birçok CHP’li belediye başkanı yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınırken, şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Adalar Belediyesi’ne seçilen Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Başkan Yardımcısı Fırat Durak’ın içkili mekan ruhsatı karşılığı S.Ş.’den belediyeye 10 adet elektrikli bisiklet aldığı ancak ruhsatı vermediği öğrenildi.

Belediyelerde talan düzeni kuran CHP’nin rantını savcılık soruşturmaları bile durduramıyor. İstanbul dâhil birçok CHP’li belediye başkanı yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınırken, şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Adalar Belediyesi’ne seçilen Kent Uzlaşısının adayı Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat hakkında benzer bir iddia gündeme geldi. Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, içkili mekân ruhsatı talebinde bulunan S.Ş’den ruhsat karşılığında elektrikli bisiklet istediği öğrenildi. S.Ş’nin de talep üzerine belediyeye 10 adet RKS marka elektrikli bisiklet verdiği, ancak buna rağmen ruhsatın verilmediği ve sürecin çeşitli bahanelerle sonuçsuz bırakıldığı öne sürüldü.

Bu süre zarfında söz konusu elektrikli bisikletlerin Adalar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kullanılmaya başlandığı, hatta belediyenin resmî sosyal medya hesaplarında bu araçlara ait fotoğrafların paylaşıldığı kaydedildi. Ayrıca S.Ş’nin, belediye yetkilileri tarafından “rüşvetçi” olmakla tehdit edildiği de aktarıldı. Ruhsatın verilmemesi üzerine belediye yetkilileriyle yeniden görüşen S.Ş, şunları anlattı: “Bu kez benden geriye dönük hibe yazısı istendi. Benden 10 tane bisiklet talep ettiler, verdik. Ruhsatı vermediler, sürekli oyaladılar. Üstüne bir de benden hibe yazısı istediler. ‘Ruhsat yoksa hibe yazısı da yok’ diyerek bu talebi reddettim. Araçların şase numaraları ve faturaları benim adıma kayıtlı olmasına rağmen şu an belediye tarafından kullanılıyor.”

