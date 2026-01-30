CHP’li belediyeler bir türlü akıllanmıyor! Ver bisikleti, al ruhsatı

HABER MERKEZİ

Belediyelerde talan düzeni kuran CHP’nin rantını savcılık soruşturmaları bile durduramıyor. İstanbul dâhil birçok CHP’li belediye başkanı yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınırken, şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Adalar Belediyesi’ne seçilen Kent Uzlaşısının adayı Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat hakkında benzer bir iddia gündeme geldi. Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, içkili mekân ruhsatı talebinde bulunan S.Ş’den ruhsat karşılığında elektrikli bisiklet istediği öğrenildi. S.Ş’nin de talep üzerine belediyeye 10 adet RKS marka elektrikli bisiklet verdiği, ancak buna rağmen ruhsatın verilmediği ve sürecin çeşitli bahanelerle sonuçsuz bırakıldığı öne sürüldü.

RÜŞVETLE TEHDİT ETTİLER

Bu süre zarfında söz konusu elektrikli bisikletlerin Adalar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kullanılmaya başlandığı, hatta belediyenin resmî sosyal medya hesaplarında bu araçlara ait fotoğrafların paylaşıldığı kaydedildi. Ayrıca S.Ş’nin, belediye yetkilileri tarafından “rüşvetçi” olmakla tehdit edildiği de aktarıldı. Ruhsatın verilmemesi üzerine belediye yetkilileriyle yeniden görüşen S.Ş, şunları anlattı: “Bu kez benden geriye dönük hibe yazısı istendi. Benden 10 tane bisiklet talep ettiler, verdik. Ruhsatı vermediler, sürekli oyaladılar. Üstüne bir de benden hibe yazısı istediler. ‘Ruhsat yoksa hibe yazısı da yok’ diyerek bu talebi reddettim. Araçların şase numaraları ve faturaları benim adıma kayıtlı olmasına rağmen şu an belediye tarafından kullanılıyor.”