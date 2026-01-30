Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde tağşiş ve taklit yapan firmalara yönelik ifşalarına devam ediyor. Tam 7 farklı markanın zeytinyağında hile tespit edildi. İşte o markalar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde tağşiş ve taklit yapan firmalara yönelik ifşalarına devam ediyor. Tam 7 farklı markanın zeytinyağında hile tespit edildi. İşte o markalar…
Gıda güvenliği konusunda taviz vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan listede, özellikle zeytinyağı kategorisindeki usulsüzlükler dikkat çekti.
Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, 7 firmanın ürünlerine düşük maliyetli tohum yağları karıştırarak tüketiciyi yanılttığı kesinleşti.
Yetkililer, vatandaşları etiketsiz veya piyasa değerinin çok altında satılan "şüpheli" ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Şüphelendiğiniz ürünleri Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilir veya Bakanlığın online sorgulama sistemi üzerinden aldığınız markanın güvenilirliğini kontrol edebilirsiniz.
İşte 29 Ocak 2026 tarihli listede yer alan ve ürünlerinde tohum yağı tespiti yapılan o firmalar ve markaları!/
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23