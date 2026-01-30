  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde tağşiş ve taklit yapan firmalara yönelik ifşalarına devam ediyor. Tam 7 farklı markanın zeytinyağında hile tespit edildi. İşte o markalar…

1
#1
Foto - Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

Gıda güvenliği konusunda taviz vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan listede, özellikle zeytinyağı kategorisindeki usulsüzlükler dikkat çekti.

#2
Foto - Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, 7 firmanın ürünlerine düşük maliyetli tohum yağları karıştırarak tüketiciyi yanılttığı kesinleşti.

#3
Foto - Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

Yetkililer, vatandaşları etiketsiz veya piyasa değerinin çok altında satılan "şüpheli" ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

#4
Foto - Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

Şüphelendiğiniz ürünleri Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilir veya Bakanlığın online sorgulama sistemi üzerinden aldığınız markanın güvenilirliğini kontrol edebilirsiniz.

#5
Foto - Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı!

İşte 29 Ocak 2026 tarihli listede yer alan ve ürünlerinde tohum yağı tespiti yapılan o firmalar ve markaları!/

