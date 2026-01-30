Tereyağını sakın buzdolabına koymayın! Meğer öyle bir zararı varmış ki...
Gündeme oturacak çıkışı sağlığınız için yapmalısınız artık. Yoksa bildiğimiz doğruların yanlış olduğunu görünce çok üzülürsünüz...
Tereyağını buzdolabında saklamak, tazeliğini korumak için en güvenli yol gibi görünebilir; fakat gerçekler hiç de öyle değil. Gıda güvenliği uzmanları, bu alışkanlığa dair bazı uyarılarda bulundu. Meğer tereyağını buzdolabında saklamanın böyle bir zararı varmış ki…
Geleneksel alışkanlıklarımız doğrultusunda tereyağını genellikle buzdolabında muhafaza ederiz. Oysa gıda uzmanları, bu ürünün buzdolabında saklanmaması gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulundu.
Gıda uzmanlarına göre tereyağı, uygun koşullarda bir kabın içerisinde tutulduğu sürece, oda sıcaklığında tazeliğini korumaya devam ediyor.
Düşük nemi ve çok az miktardaki protein-karbonhidrat içeriği sayesinde tereyağı, bakteri ve küf açısından diğer süt ürünleri kadar cazip bir ortam oluşturmuyor.
Bu sebeple, uygun bir kapta saklandığında tezgah üzerinde kalması da herhangi bir risk yaratmıyor.
Ancak uzmanlar, tereyağını açıkta bırakmanın veya yalnızca orjinal kağıt ambalajında tutmanın bakteri üremesine yol açabileceğini hatırlattı.
Bu nedenle mutlaka kapaklı bir tereyağı kabında saklanmasını öneriyor. Ayrıca güneş alan yerler veya fırın gibi sıcak noktalar da tercih edilmemeli.
Yine uzmanlara göre, tereyağını soğuk ortamda saklamayı seçenler için tuzlu tereyağı buzdolabında bir-iki ay, dondurucuda ise dokuz aya kadar dayanabiliyor.
Ancak soğukta bekleyen tereyağının fazla sertleşmesi, birçok kişinin ihtiyacından fazla kesmesine veya tezgahta beklerken erimesine neden oluyor.
Bu basit saklama yöntemi, hem yemeğin hazırlanmasını kolaylaştırıyor hem tereyağının tazeliğini koruyor.
Uzmanlar, "mutfakta yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Tereyağını doğru şekilde muhafaza ederek hem israfını azaltabilir hem de yemek hazırlama sürecini çok daha pratik hale getirebilirsiniz" diyerek önerilerini tamamladı. Tereyağı buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin kokusunu kolayca üzerine çektiğinden bu, tadının değişmesine yol açabilir.
