'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar mitinginde yaptığı tehditvari çekilme çağrısına Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'den sert cevap geldi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye 'Son uyarımdır! Çekil' çağrısına cevap geldi. 'Çekilmiyorum, vuracak mısın?' Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.



Benli, " “Son uyarımdır” “Çekil” diyen @ekrem_imamoglu’na cevabımdır: Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?" ifadelerini kullandı.



Bir açıklama da DSP Genel Başkanı'ndan geldi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.

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