Son tarih 28 Şubat: TDV'nin uluslararası burs programlarına başvurular başladı
Gündem

Son tarih 28 Şubat: TDV’nin uluslararası burs programlarına başvurular başladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Son tarih 28 Şubat: TDV’nin uluslararası burs programlarına başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen Diyanet Bursları kapsamında, Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için burs programlarına başvuru süreci başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen TDV uluslararası burs programları, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere, nitelikli ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor.

TDV'nin "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi", "Uluslararası İlahiyat Lisans" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü" burs programlarından yararlanmak isteyen uluslararası öğrenciler, bu programlara başvuru yapabilecek.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar "diyanetburslari.tdv.org" internet adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, başvuru şartları, değerlendirme süreci ve programlara ilişkin detaylı bilgilere de aynı internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

