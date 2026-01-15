  • İSTANBUL
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kaymakamlık sınavı için 2 şart getirildi
AA Giriş Tarihi:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kaymakamlık sınavı için 2 şart getirildi

Kaymakam adaylığı sınavına başvuruda, Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) İçişleri Bakanlığınca belirlenen puan türünden en az 70 alma ve yüksek lisans şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile hukuk fakültesi mezunları doğrudan kaymakam adaylığı için başvuruda bulunabilecek.

Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden mezun olanların ise sınava girebilmek için uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarından birinde tezli lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekecek.

Bu bölümler dışından mezun olup müfredatının en az yüzde 80'i söz konusu alanlarla uyumlu olan adaylar, Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesiyle müracaat edebilecek.

KPSS'de Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 alanlar arasından, ilan edilen boş kadro sayısının 20 katı aday kaymakam adaylığı yazılı sınavına çağrılacak.

Asaletleri tasdik edilen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78'inci ve 79'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, Kaymakam Adaylığı Değerlendirme Kurulu başkanının belirlenmesinde yetki doğrudan Bakanlığa verildi.

Yönetmeliğin KPSS taban puanı, mezuniyet şartları ve Değerlendirme Kurulu yapısına dair hükümleri 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. Yurt dışı stajı ve idari terimlerde yapılan diğer değişiklikler ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

