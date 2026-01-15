  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam
Emrah Savcı

Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de derbilerde gösterdiği başarısızlığı Benfica'da da gösterdi. Porto’ya 1-0 mağlup olan Benfica, Portekiz Kupası’ndan elendi.

#1
Foto - Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam

Portekiz Kupası çeyrek finalinde oynanan dev maçta Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Bednarek'in 15. dakikada attığı golle Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Benfica, Portekiz Kupası’ndan elendi. Jose Mourinho Fenerbahçe'de yaşadığı duruma düştü. Portekizli teknik adam büyük maçlarda beklentilerin uzağında kaldı.

#2
Foto - Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho şu açıklamalarda bulundu:

#3
Foto - Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam

-En iyi takım kaybetti, en iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi. Çok yoğun bir takıma, gerçek atletlerin DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti. Bazı eksiklikler nedeniyle pozisyon dışında kalan oyuncuların Bednarek, Froholdt ve Kiwior'u marke ettiği bir duran toptan gol yedik.

#4
Foto - Mourinho illallah dedirtti artık! Yine yenildi... Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam

-Otamendi ve Enzo'nun olmadığını bildiğimiz için savunma duran top pozisyonları üzerinde çok çalıştık. Çok fazla gol pozisyonu yoktu ama öz güveni yüksek bir takıma karşı bana göre çok net bir üstünlük vardı. Öyle bir noktadaydık ki, taraftarları bile takımlarının çok iyi bir form döneminde olmasına rağmen, kendi sahalarında 45 dakika boyunca kendi yarı sahalarında savunma yapmalarını normal karşılıyordu. Son dakikada kaçırdığımız gol her şeyi anlatıyor. Bir önceki Braga maçında oyunculara kızgındım; bugün ise oyuncularım adına üzgünüm.

