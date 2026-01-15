  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor

Yeniakit Publisher
IHA

Başakşehir'de seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. 5 yolcu yaralanırken, 2 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 07.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta yavaşlayan 33G İETT otobüsüne 79KM kodlu İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpan otobüse ise 79GE kodlu bir başka İETT otobüs daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içindeki yolcular savruldu. 5 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsler çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazayla soruşturma başlatıldı.

1
Cengiz

Bunlarda ekonun özel uçağına binmek istiyorlar

HİZİPSAVAR

beceriksizlik liyakatsizlik iş bilmezlik çolpazlık had safhada. bu nedir ya nasıl güzelim istanbulu bitridiniz. cezalandırmak için oy verenler en büyük cezayı kendilerine kestiler. istanbulun hırsızı Allah c.c. şükürler olsun devlet gerekeni yaptı ülkeyi kurtardı. yoksa ülke 50 yıl geri gider eski israil amerikan alman sömürgesi olurdu.
