Son söz Mancini'de! Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli için önemli süreç

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi basınına önemli açıklamalarda bulundu. Montella'nin Radio Rai'ye yaptığı açıklamalarında özellikle Mario Balotelli hakkında söyledikleri dikket çekti.

İtalyan yıldızın milli takıma dönmek istediğini belirten Montella, "Balotelli'nin milli takıma dönmek gibi bir takıntısı var. Bunun kolay olmadığını uzun zamandır çağrılmadığı için o da biliyor. Bu konudaki tavrını takip ediyorum. Bir şans hedefliyor ve Mancini, onun gelişimini değerlendirecek. Yine de iyi bir durumda olması gerekiyor" dedi.

Türkiye'de mutlu olduğunu da aktaran İtalyan teknik adam, "Mutluyum. Doğru koşullarda çalışma imkanı var. Güler yüzlü insanlar ve çok hevesliler. Çok mutluyum. Başkanımızın kocaman bir kalbi var. Son maçı kaybetmemize rağmen birkaç günlüğüne teknesini bana bıraktı" ifadelerini kullandı.