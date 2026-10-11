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Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara en önemli direniş hatlarından olan Harşit Vadisi Savunma Hattı'nın milli park potansiyeli araştırılıyor.

#1
Foto - Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi mirasın korunması ve bölgenin milli park potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla ön etüt çalışmaları sürdürülüyor.

#2
Foto - Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Giresun ve Gümüşhane'de yürütülen çalışmalar kapsamında savaş döneminden bugüne ulaşan siperler, askeri karargahlar, savunma mevzileri ve şehitlikler inceleniyor. Bu kapsamda Giresun'un Alucra ilçesindeki Gavur Dağları'nın eteklerinde arazi incelemeleri gerçekleştirildi. Bölgede Osmanlı 2. Kafkas Kolordusu'na ait olduğu değerlendirilen siper ve karargah kalıntıları incelenerek, tarihi unsurların belgelenmesine yönelik çalışma yapıldı.

#3
Foto - Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Harşit Vadisi Savunma Hattı'nın önemli noktaları arasında yer alan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Kazıkbeli ve Güvende yaylalarında çok sayıda siper, askeri mevzi ve şehitlik bulunuyor.

#4
Foto - Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Giresun'un Alucra, Doğankent ve Güce ilçelerini kapsayan araştırmalarda, tarihi kalıntıların konumları, mevcut durumları ve korunma ihtiyaçları belirleniyor.

#5
Foto - Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı!

Çalışmalarla bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

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