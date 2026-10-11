İBB, mescidlerin yüzüne bakmıyor

HABER MERKEZİ

Yerel seçim döneminde mütedeyyin kesimin kafalamak için cami cami gezen Ekrem İmamoğlu ve adamları İstanbul’u adeta kaderine terk etti. Feshaneyi sözde sanat merkezi haline getiren cami siluetlerini ayaklar altına alan İBB, şimdi kadim kentin mescidlerini pislik içinde bıraktı. İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan hergün binlerce yerli ve yabancı turistin geçtiği Sabiha Gökçen Havalimanı metro durağında mescid ve şadırvan alanındaki bakımsızlık ve kir pas içinde bıraktığı öğrenildi. İBB Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan istasyondaki ibadet alanının bakımsız hali, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şadırvan bölümünde zeminlerin ıslak ve kirli olduğu, gider alanlarında ve mermer üzerlerinde çöp birikintilerinin yer aldığı görüldü. Ayakkabılık ve koridor geçişlerinde biriken kirler ile ibadet alanındaki halıların bakımsızlığı dikkat çekti. Mescidi kullanmak isteyen vatandaşlar, kötü koku ve hijyenden uzak ortam nedeniyle tepki gösterdi.