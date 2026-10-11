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Gündem İBB, mescidlerin yüzüne bakmıyor
Gündem

İBB, mescidlerin yüzüne bakmıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İBB, mescidlerin yüzüne bakmıyor

Seçim dönemlerinde mütedeyyin kesimi kafalamak için cami cami gezen Ekrem İmamoğlu ve adamları sorumluluk alanındaki mescidlerin yüzüne bile bakmıyor. Hergün binlerce yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı metro durağındaki mescid ve şadırvan, bakımsız ve kir pas içinde bırakıldı.

HABER MERKEZİ

Yerel seçim döneminde mütedeyyin kesimin kafalamak için cami cami gezen Ekrem İmamoğlu ve adamları İstanbul’u adeta kaderine terk etti. Feshaneyi sözde sanat merkezi haline getiren cami siluetlerini ayaklar altına alan İBB, şimdi kadim kentin mescidlerini pislik içinde bıraktı. İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan hergün binlerce yerli ve yabancı turistin geçtiği Sabiha Gökçen Havalimanı metro durağında mescid ve şadırvan alanındaki bakımsızlık ve kir pas içinde bıraktığı öğrenildi. İBB Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan istasyondaki ibadet alanının bakımsız hali, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şadırvan bölümünde zeminlerin ıslak ve kirli olduğu, gider alanlarında ve mermer üzerlerinde çöp birikintilerinin yer aldığı görüldü. Ayakkabılık ve koridor geçişlerinde biriken kirler ile ibadet alanındaki halıların bakımsızlığı dikkat çekti. Mescidi kullanmak isteyen vatandaşlar, kötü koku ve hijyenden uzak ortam nedeniyle tepki gösterdi.

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