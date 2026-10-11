Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ sahaya çıktı. ÇEPNİ İHA ailesi, Türk savunma sanayisinin taktik sahada sunduğu çok yönlü çözümlerin yeni halkası olarak öne çıkıyor. Ortak bir gövde mimarisi üzerinden çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati ÇEPNİ, 3 ayrı operasyonel versiyon halinde istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz, hava hedefi ve aldatıcı görevlerinde kullanılabiliyor.