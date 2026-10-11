  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özellikle Gezi zekalılar okusun! Fransa polisinin yapmadığı bir bu kalmıştı Piller nerede saklanır? Yıllardır doğru bilinen o alışkanlığın arkasındaki şok gerçek! Neden sürekli aynı şeyleri izleriz? İşte bu davranışın ardındaki psikolojik neden... Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı! Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı Karadeniz'deki siperler için hazırlık! Tarihi savunma hattı! Paşa maçında sonradan girdi ama şimdi 11'de mi çıkacak? Osimhen Barça'yı nasıl yıkacak?
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ sahaya çıktı. ÇEPNİ İHA ailesi, Türk savunma sanayisinin taktik sahada sunduğu çok yönlü çözümlerin yeni halkası olarak öne çıkıyor. Ortak bir gövde mimarisi üzerinden çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati ÇEPNİ, 3 ayrı operasyonel versiyon halinde istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz, hava hedefi ve aldatıcı görevlerinde kullanılabiliyor.

#1
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Savunma teknolojileri şirketi SolidAERO, insansız hava aracı çözümlerine sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ’yi ekledi.

#2
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Adını cesur savaşçılığıyla tanınan Oğuz boyu ÇEPNİ’den alan yeni platform ailesi, ortak bir gövde mimarisi üzerinden çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor.

#3
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

ÇEPNİ, ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı.

#4
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren ÇEPNİ, konteyner içerisinden tek bir operatör tarafından 30 dakikanın altında kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pnömatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor.

#5
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

ÇEPNİ ailesi, modüler tasarımı sayesinde üç ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen ÇEPNİ Midrange, yüzlerce kilometre menzile erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyona, platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor.

#6
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Ailenin ikinci üyesi olan ÇEPNİ Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor.

#7
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

ÇEPNİ ailesinin üçüncüsü olan ÇEPNİ Aldatıcı (Decoy) ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.

#8
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

ZORLU ELEKTRONİK HARP ŞARTLARINDA YÜKSEK BEKA ÇEPNİ’nin teknik mimarisi, modern harp sahasının yoğun karıştırma uygulanan zorlu çevre koşulları dikkate alınarak şekillendirildi. Karbon fiber yapısıyla düşük radar kesit alanı sunan hava aracı, saatte 185 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor.

#9
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Özellikle eğitim görevlerinde kritik rol üstlenen ÇEPNİ Target versiyonu, barındırdığı özel modüllerle düşman unsurlarını birebir taklit edebiliyor. Savaş uçağı, helikopter veya füze gibi farklı hava araçlarının radar izini yansıtan platform, karmaşık tehdit profillerini simüle edebiliyor.

#10
Foto - Türk savunma sanayisinden yeni taktik İHA: ÇEPNİ göreve başladı

Tek bir altyapı üzerinden lojistik kolaylık, hızlı reaksiyon ve yüksek beka sunan ÇEPNİ İHA ailesi, Türk savunma sanayisinin taktik sahada sunduğu çok yönlü çözümlerin yeni halkası olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından tutukl..
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlere rahmet, yar..
Acılı babadan ‘intihar’ sözlerine isyan: Benim oğlum dini bütün bir insandı
Gündem

Acılı babadan ‘intihar’ sözlerine isyan: Benim oğlum dini bütün bir insandı

Afyonkarahisar'da beylik tabancası ile vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolc..
Özel'den önce özür sonra pişkinlik!
Gündem

Özel'den önce özür sonra pişkinlik!

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi. Özel özrünün ardından pişkin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23