Bahçeli’den net mesaj: Bu yoldan dönüş yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu Açılış Töreni’nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bahçeli'nin açıklamalarında “Terörsüz Türkiye” hedefi ve devam eden hukuki süreçler öne çıktı.

“Ne söylediysek arkasındayız”

Terörle mücadele konusunda izlenen politikadan geri adım atılmayacağının altını çizen Bahçeli, sürecin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, “Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir” ifadelerini kullanarak tavrını net biçimde ortaya koydu.

Toplumun bütün kesimlerine kardeşlik çağrısında bulunan MHP lideri, bu süreçte ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Herkes kardeşlik ruhuyla hareket etmeli”

“Terörsüz Türkiye” politikasının devletin ilgili organları tarafından yürütüldüğünü belirten Bahçeli, yürütme, yasama ve yargının kendi sorumlulukları çerçevesinde süreci sağlıklı şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Yasal çerçevede oluşturulması gereken bazı kurulların da vakit kaybedilmeden faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Onun için herkes kardeşlik ruhuyla hareket etmeli” dedi.

Fon soruşturmaları üzerinden bakanların hedef alınmasına tepki

Bahçeli'nin gündeminde kamuoyunda tartışılan fon soruşturmaları da vardı.

Soruşturmalar henüz sonuçlanmadan bazı bakanların isimleri üzerinden suçlamalar yapılmasına tepki gösteren Bahçeli, hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

MHP lideri şöyle konuştu:

“Bakanlarımıza, daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak ve isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır.”

Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte hem “Terörsüz Türkiye” sürecindeki kararlılık mesajı hem de devam eden soruşturmalar üzerinden yapılan siyasi tartışmalara yönelik uyarısı dikkat çekti.