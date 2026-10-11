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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘gayretullah’ çıkışı: Önce bunu öğren!
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘gayretullah’ çıkışı: Önce bunu öğren!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘gayretullah’ çıkışı: Önce bunu öğren!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında iktidara yönelik eleştirileri gündemine aldı. Bülent Arınç’ın sık sık kullandığı “gayretullah’a dokunur” ifadesine göndermede bulunan Karahasanoğlu, “Siyasi iktidarın yanlış yaptığı noktaları söyleyelim. Ama yapılan doğru işleri görmezden gelirsek bu gayretullah’a dokunur” mesajı verdi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Bak Arınç, ‘gayretullah’a ne dokunur, öğren!” başlıklı bugünkü yazısında, muhalefetin ve kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan bazı kesimlerin iktidara yönelik eleştirilerini mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, atamalardan israfa ve fon tartışmalarına kadar birçok başlık üzerinden iktidarın topyekûn başarısız gösterilmeye çalışıldığını belirterek, yapılan yanlışların eleştirilmesi gerektiğini ancak toplum yararına atılan adımların da görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Arınç’a ‘gayretullah’ göndermesi

Yazısının sonunda Bülent Arınç’a seslenen Karahasanoğlu, iktidarın yanlışlarının elbette dile getirilmesi gerektiğini ancak muhalefetteki sorunları görmezden gelip iktidarın tekil hatalarını büyütmenin ve toplum yararına atılan adımları yok saymanın adil olmayacağını belirtti.

Karahasanoğlu, Arınç’ın kullandığı “gayretullah’a dokunur” ifadesine göndermede bulunarak özetle, “Siyasi iktidarın yanlış yaptığı noktaları söyleyelim. Ancak milletin huzuru için atılan cesur adımları alkışlamazsak, bu gayretullah’a dokunur” mesajını verdi.

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Yorumlar

Vay vay

Ali Bey, dünya tarihinin en büyük fon hırsızlığı ve yolsuzluğu bizde olmuş. Milletin parasına çökmüşler, malı götürmüşler, dışarıda geziyorlar, paraları çatır çatır yiyorlar. Sayın Arınç gerçekleri söylüyor..iktidarın yanlış uygulamalarını eleştiriyor, siz niye rahatsız oluyorsunuz ki..hukumetten birileri cevap verir ..

okur

yiyin birbirinizi ete para vermeyin
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