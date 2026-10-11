Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘gayretullah’ çıkışı: Önce bunu öğren!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Bak Arınç, ‘gayretullah’a ne dokunur, öğren!” başlıklı bugünkü yazısında, muhalefetin ve kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan bazı kesimlerin iktidara yönelik eleştirilerini mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, atamalardan israfa ve fon tartışmalarına kadar birçok başlık üzerinden iktidarın topyekûn başarısız gösterilmeye çalışıldığını belirterek, yapılan yanlışların eleştirilmesi gerektiğini ancak toplum yararına atılan adımların da görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Arınç’a ‘gayretullah’ göndermesi

Yazısının sonunda Bülent Arınç’a seslenen Karahasanoğlu, iktidarın yanlışlarının elbette dile getirilmesi gerektiğini ancak muhalefetteki sorunları görmezden gelip iktidarın tekil hatalarını büyütmenin ve toplum yararına atılan adımları yok saymanın adil olmayacağını belirtti.

Karahasanoğlu, Arınç’ın kullandığı “gayretullah’a dokunur” ifadesine göndermede bulunarak özetle, “Siyasi iktidarın yanlış yaptığı noktaları söyleyelim. Ancak milletin huzuru için atılan cesur adımları alkışlamazsak, bu gayretullah’a dokunur” mesajını verdi.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>